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Журналисты подорвались на мине в Ираке: есть жертвы

20 июня 2017 10:52
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Новости Ирака. Группа журналистов подорвалась на мине в иракском Мосуле, среди них трое французов. Один репортер погиб, женщина-журналист в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты подорвались на мине в Ираке: есть жертвы-1

Инцидент произошел в старой части Мосула. Самодельное устройство сработало, когда журналисты снимали документальный фильм про операцию армии Ирака по освобождению города от боевиков террористической организации.

# Взрыв

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