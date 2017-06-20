Журналисты подорвались на мине в Ираке: есть жертвы

Новости Ирака. Группа журналистов подорвалась на мине в иракском Мосуле, среди них трое французов. Один репортер погиб, женщина-журналист в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Группа журналистов подорвалась на мине в иракском Мосуле, среди них трое французов. Один репортер погиб, женщина-журналист в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в старой части Мосула. Самодельное устройство сработало, когда журналисты снимали документальный фильм про операцию армии Ирака по освобождению города от боевиков террористической организации.