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Живые кораллы по всему миру вымирают. Франция выделит несколько миллионов евро на их спасение

07 сентября 2021 08:58
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Франция выделит 3 миллиона евро на спасение коралловых рифов в рамках борьбы за сохранение биоразнообразия в океанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живые кораллы по всему миру вымирают. Франция выделит несколько миллионов евро на их спасение-1

Согласно данным ООН, за последние 30 лет потеряно от 25 до 50 % живых кораллов по всему миру. Прогнозируется, что к середине века их может не стать в большей части мира.

Живые кораллы по всему миру вымирают. Франция выделит несколько миллионов евро на их спасение-4

Важность коралловых рифов заключается в том, что они обеспечивают экосистему для туризма и рыболовства. Некоторые рифы способны защитить берега от разрушительного действия морских волн и предотвратить эрозию.

# Экология # Фотофакт

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