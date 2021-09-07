Живые кораллы по всему миру вымирают. Франция выделит несколько миллионов евро на их спасение

Франция выделит 3 миллиона евро на спасение коралловых рифов в рамках борьбы за сохранение биоразнообразия в океанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным ООН, за последние 30 лет потеряно от 25 до 50 % живых кораллов по всему миру. Прогнозируется, что к середине века их может не стать в большей части мира.