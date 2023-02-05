Животные, цветы и фрукты. В Китае отмечают Праздник фонарей

Новости Китая. Фейерверки, рисовые шарики и народные гулянья. В Китае отмечают Праздник фонарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Фейерверки, рисовые шарики и народные гулянья. В Китае отмечают Праздник фонарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще с XI века он имеет статус государственного. В этот день принято проводить красочные шоу и театрализованные представления. В городах развешивают множество фонарей самых разнообразных форм и размеров. Часто они похожи на животных, цветы и фрукты.
А в деревнях устраивают фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов и другие развлекательные мероприятия. Таким образом жители поднебесной завершают двухнедельное празднование Нового года.
Интересный факт: китайские предания гласят: с приходом праздника весны души умерших возвращаются в этот мир, чтобы побыть со своими близкими. А в последний день люди запускают миллионы фонариков, освещая усопшим путь домой парящими огнями.
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