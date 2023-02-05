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Животные, цветы и фрукты. В Китае отмечают Праздник фонарей

05 февраля 2023 12:01
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Новости Китая. Фейерверки, рисовые шарики и народные гулянья. В Китае отмечают Праздник фонарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные, цветы и фрукты. В Китае отмечают Праздник фонарей-1

Еще с XI века он имеет статус государственного. В этот день принято проводить красочные шоу и театрализованные представления. В городах развешивают множество фонарей самых разнообразных форм и размеров. Часто они похожи на животных, цветы и фрукты.

Животные, цветы и фрукты. В Китае отмечают Праздник фонарей-4

А в деревнях устраивают фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов и другие развлекательные мероприятия. Таким образом жители поднебесной завершают двухнедельное празднование Нового года.

Животные, цветы и фрукты. В Китае отмечают Праздник фонарей-7

Интересный факт: китайские предания гласят: с приходом праздника весны души умерших возвращаются в этот мир, чтобы побыть со своими близкими. А в последний день люди запускают миллионы фонариков, освещая усопшим путь домой парящими огнями.

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# Фестиваль # Новости Китая # Фотофакт

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