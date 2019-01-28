«Живая цепь» в 500 километров. 500 тысяч человек примут участие в акции на границе Южной Кореи и КНДР

Новости Республики Кореи. «Живая цепь» длиной в 500 километров растянется на границе двух Корей 27 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую акцию Южная Корея намерена провести в знак стремления к миру с КНДР. Поучаствовать в мероприятии смогут 500 тысяч человек – как взрослые, так и дети. Каждый участник должен будет заплатить около 10 долларов.

Акция приурочена к 100-летию антияпонского восстания, которое отмечают все корейцы на юге и севере Кореи.