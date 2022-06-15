Жителям Земли готовиться к худшему сценарию? Вот что нам грозит, если климат изменится

Половине населения Земли угрожают серьезные последствия, связанные с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН.

Для того чтобы избежать катастрофы, человечеству необходимо за 10 лет сократить выброс вредных веществ в атмосферу на 45 %, а к 2050 году свести их к нулю. В противном случае жителям Земли нужно готовиться к худшему сценарию.

Несмотря на очевидную угрозу, власти некоторых стран не спешат выполнять договоренности о предотвращении изменений климата. И это преступное бездействие ведет к тяжелейшим последствиям.