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Жителям Земли готовиться к худшему сценарию? Вот что нам грозит, если климат изменится

15 июня 2022 12:15
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Половине населения Земли угрожают серьезные последствия, связанные с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь ООН.  

Жителям Земли готовиться к худшему сценарию? Вот что нам грозит, если климат изменится-1

Для того чтобы избежать катастрофы, человечеству необходимо за 10 лет сократить выброс вредных веществ в атмосферу на 45 %, а к 2050 году свести их к нулю. В противном случае жителям Земли нужно готовиться к худшему сценарию.  

Несмотря на очевидную угрозу, власти некоторых стран не спешат выполнять договоренности о предотвращении изменений климата. И это преступное бездействие ведет к тяжелейшим последствиям.

Жителям Земли готовиться к худшему сценарию? Вот что нам грозит, если климат изменится-4

Согласно исследованию ученых, современное глобальное потепление – самое стремительное климатическое изменение за прошедшие 24 тысячи лет.  

# Экология # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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