Жителям Торонто прислали письма с белым веществом и угрозами

Новости Канады. Опасные посылки начали приходить гражданам Канады. Жители южных районов Торонто обратились в полицию в связи с получением писем с белым веществом и угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конвертах находились небольшие пакеты с порошком. Автор писем утверждал, что в них содержится наркотическое вещество фентанил, и требовал от адресатов перевести ему биткойны в обмен на благополучие семьи.

По информации полиции Торонто, предварительный анализ порошка показал, что это всего лишь сахар. Полиция просит жителей страны при получении подобных писем не изучать содержимое самостоятельно, а сразу же уведомлять правоохранительные органы.