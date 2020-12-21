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Жителям Торонто прислали письма с белым веществом и угрозами

21 декабря 2020 09:24
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Новости Канады. Опасные посылки начали приходить гражданам Канады. Жители южных районов Торонто обратились в полицию в связи с получением писем с белым веществом и угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям Торонто прислали письма с белым веществом и угрозами-1

В конвертах находились небольшие пакеты с порошком. Автор писем утверждал, что в них содержится наркотическое вещество фентанил, и требовал от адресатов перевести ему биткойны в обмен на благополучие семьи.  

По информации полиции Торонто, предварительный анализ порошка показал, что это всего лишь сахар. Полиция просит жителей страны при получении подобных писем не изучать содержимое самостоятельно, а сразу же уведомлять правоохранительные органы.  

# Наркотики # Фотофакт

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