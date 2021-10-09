Жителям Сирии не хватает хлеба из-за дефицита пшеницы. Женщины начали печь его дома

Новости Сирии. Жителям Сирии не хватает хлеба. Недавний избыток пшеницы сменился дефицитом и острым пшеничным кризисом. Теперь хлебные злаки приходится привозить из-за границы, в частности из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за боевых действий в Сирии район, в котором выращивали более половины от всей пшеницы в стране, выпал из-под контроля государства. Из-за этого в 2020 году сирийцы собрали лишь четверть от довоенных объемов. Купить хлеб в магазинах стало непросто: количество ограничено, а цены возросли вдвое. Поэтому женщины вернулись к идее выпекать его дома.