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Жителям Сирии не хватает хлеба из-за дефицита пшеницы. Женщины начали печь его дома

09 октября 2021 17:34
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Новости Сирии. Жителям Сирии не хватает хлеба. Недавний избыток пшеницы сменился дефицитом и острым пшеничным кризисом. Теперь хлебные злаки приходится привозить из-за границы, в частности из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителям Сирии не хватает хлеба из-за дефицита пшеницы. Женщины начали печь его дома-1

Из-за боевых действий в Сирии район, в котором выращивали более половины от всей пшеницы в стране, выпал из-под контроля государства. Из-за этого в 2020 году сирийцы собрали лишь четверть от довоенных объемов. Купить хлеб в магазинах стало непросто: количество ограничено, а цены возросли вдвое. Поэтому женщины вернулись к идее выпекать его дома.  

Жителям Сирии не хватает хлеба из-за дефицита пшеницы. Женщины начали печь его дома-4

Напомним, в сентябре Беларусь отправила Сирии гуманитарную помощь, в основном еду, лекарства и технику.  

# Еда # Фотофакт

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