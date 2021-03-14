Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью

Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности. Если отправляетесь за покупками, нужно было взять онлайн-разрешение. Жительница Чили о жизни в стране во время пандемии Как переносят карантин импульсивные испанцы?

Милена Милек:

Меня зовут Милена. Я живу в Мадриде, столице Испании. Сегодня Мадрид – единственная столица в Европе с самыми мягкими ограничениями. Ранее, до пандемии коронавируса, экспрессивное испанское общество было весьма открытым. Люди целовались и обнимались при встрече и расставании, по поводу и без повода. Теперь же дружеское испанское приветствие выглядит вот так и называется «удар локтем».

Все без исключения, включая детей от трех лет, обязаны носить маски. Штраф за отсутствие маски составляет от 600 евро.

Согласно данным Национального института статистики Испании, в стране зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пять лет. Среди молодежи он достиг 40 %. ВВП упал на 9 %.

Возможно поэтому, несмотря на все еще сохраняющийся комендантский час, Мадрид сейчас – одна из самых открытых для туристов европейских столиц.

Милена Милек:

Послаблениями в ограничениях в Мадриде воспользовались молодые европейцы. Только за последнюю неделю 2 500 молодых французов посетили Мадрид просто, чтобы повеселиться. В течение последнего года туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. Разоряются бары и рестораны, отели закрываются. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью.