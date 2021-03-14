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Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью

14 марта 2021 17:59
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Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.

Если отправляетесь за покупками, нужно было взять онлайн-разрешение. Жительница Чили о жизни в стране во время пандемии

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Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-1

Милена Милек:
Меня зовут Милена. Я живу в Мадриде, столице Испании. Сегодня Мадрид – единственная столица в Европе с самыми мягкими ограничениями. Ранее, до пандемии коронавируса, экспрессивное испанское общество было весьма открытым. Люди целовались и обнимались при встрече и расставании, по поводу и без повода. Теперь же дружеское испанское приветствие выглядит вот так и называется «удар локтем».

Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-4

Все без исключения, включая детей от трех лет, обязаны носить маски. Штраф за отсутствие маски составляет от 600 евро.

Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-7

Согласно данным Национального института статистики Испании, в стране зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пять лет. Среди молодежи он достиг 40 %. ВВП упал на 9 %.

Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-10

Возможно поэтому, несмотря на все еще сохраняющийся комендантский час, Мадрид сейчас – одна из самых открытых для туристов европейских столиц.

Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-13

Милена Милек:
Послаблениями в ограничениях в Мадриде воспользовались молодые европейцы. Только за последнюю неделю 2 500 молодых французов посетили Мадрид просто, чтобы повеселиться.

В течение последнего года туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. Разоряются бары и рестораны, отели закрываются. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью.

Жительница Мадрида: туристическая Испания превратилась в нетуристическую страну. При этом испанцы продолжают наслаждаться жизнью-16

Например, теперь мы можем бесплатно ходить во многие музеи, в которые раньше было просто не достояться из-за огромных очередей туристов.

# Коронавирус # Яна Шипко # Милена Миле # Фотофакт

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