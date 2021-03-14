Жительница Лондона о коронавирусе: «Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда»

Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.

Мария Станкевич:

Меня зовут Маша Станкевич, я живу в Лондоне. Расскажу вам, как проходили локдаун и карантин. У нас на самом деле и локдаун, и карантин длятся до сих пор. Вообще Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда. Ненадолго если и выходила, то буквально пару раз на пару недель. Сейчас, на текущий момент, работают только магазины – магазины продуктовые, аптеки и какие-то небольшие косметические магазины.

Из запретов: также нельзя встречаться с друзьями. Сейчас, правда, уже можно. Неделю назад буквально начались послабления, и теперь разрешено встречаться только с одним другом на улице.

Великобритания медленно, но верно намерена выходить из карантина, как и из ЕС. Потери от очередного локдауна, объявленного в январе, ощутимы не меньше, чем от сокращения торговли с ЕС.

ВВП в январе сократился на 2,9 % по сравнению с декабрем 2020 года.