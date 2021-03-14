Жительница Лондона о коронавирусе: «Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда»
Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.
Мария Станкевич:
Меня зовут Маша Станкевич, я живу в Лондоне. Расскажу вам, как проходили локдаун и карантин. У нас на самом деле и локдаун, и карантин длятся до сих пор. Вообще Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда. Ненадолго если и выходила, то буквально пару раз на пару недель. Сейчас, на текущий момент, работают только магазины – магазины продуктовые, аптеки и какие-то небольшие косметические магазины.
Из запретов: также нельзя встречаться с друзьями. Сейчас, правда, уже можно. Неделю назад буквально начались послабления, и теперь разрешено встречаться только с одним другом на улице.
Великобритания медленно, но верно намерена выходить из карантина, как и из ЕС. Потери от очередного локдауна, объявленного в январе, ощутимы не меньше, чем от сокращения торговли с ЕС.
ВВП в январе сократился на 2,9 % по сравнению с декабрем 2020 года.
Мария Станкевич:
Конечно, когда была хорошая погода, все массово выходили на улицы и гуляли, в парках было огромное количество людей, просто было не протолкнуться. Я могу понять людей, потому что все очень устали. Полиция не штрафовала в принципе никого, только злостных нарушителей режима, которые выходили не вдвоем, например, а большими компаниями и распивали алкоголь.