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Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти в Украину

02 сентября 2024 07:48
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Как рассказала следователям жительница Курской области, боевики ВСУ собирались похитить жителей приграничных территорий региона и увезти их в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По ее рассказам, боевики подготовили военную технику для перевозки людей, но потом поменяли планы и начали эвакуацию своих раненых. 

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, однако их наступление было остановлено. Минобороны РФ сообщило об обнаружении и гибели более 7800 украинских военнослужащих и значительного количества техники.

# Международная политика

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