Как рассказала следователям жительница Курской области, боевики ВСУ собирались похитить жителей приграничных территорий региона и увезти их в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По ее рассказам, боевики подготовили военную технику для перевозки людей, но потом поменяли планы и начали эвакуацию своих раненых.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, однако их наступление было остановлено. Минобороны РФ сообщило об обнаружении и гибели более 7800 украинских военнослужащих и значительного количества техники.