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Жители Венгрии отказываются от отпуска из-за самой высокой в ЕС инфляции

29 августа 2023 06:58
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Новости Венгрии. Многие жители Венгрии были вынуждены отказаться от отпуска из-за инфляции. Здесь она самая высокая в Европейском союзе – 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Венгрии отказываются от отпуска из-за самой высокой в ЕС инфляции-1

На таком фоне отдых стал недоступной роскошью. Люди отмечают, что за год цены увеличились в несколько раз. И если раньше в Венгрии удавалась на неделю снять домик у озера, то сейчас неподъемным будет даже один день. Также за год в стране значительно уменьшились зарплаты. Правительство обещает исправить ситуацию и снизить инфляцию до однозначного показателя к октябрю.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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