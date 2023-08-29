Жители Венгрии отказываются от отпуска из-за самой высокой в ЕС инфляции

Новости Венгрии. Многие жители Венгрии были вынуждены отказаться от отпуска из-за инфляции. Здесь она самая высокая в Европейском союзе – 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. Многие жители Венгрии были вынуждены отказаться от отпуска из-за инфляции. Здесь она самая высокая в Европейском союзе – 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На таком фоне отдых стал недоступной роскошью. Люди отмечают, что за год цены увеличились в несколько раз. И если раньше в Венгрии удавалась на неделю снять домик у озера, то сейчас неподъемным будет даже один день. Также за год в стране значительно уменьшились зарплаты. Правительство обещает исправить ситуацию и снизить инфляцию до однозначного показателя к октябрю.