Жители Венгрии отказываются от отпуска из-за самой высокой в ЕС инфляции

На таком фоне отдых стал недоступной роскошью. Люди отмечают, что за год цены увеличились в несколько раз. И если раньше в Венгрии удавалась на неделю снять домик у озера, то сейчас неподъемным будет даже один день. Также за год в стране значительно уменьшились зарплаты. Правительство обещает исправить ситуацию и снизить инфляцию до однозначного показателя к октябрю.