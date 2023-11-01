Жители Великобиратании стали реже покупать недвижимость

Новости Великобритании. Только для элиты. Британцы распрощались с мечтой о личной недвижимости. Жители Королевства не верят, что смогут приобрести квартиру или дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние месяцы в стране наблюдается падение ипотечного кредитования. Но несмотря на это, Банк Англии удерживает процентные ставки на историческом максимуме. В связи с этим только за год около 300 тысяч британских семей стали или рисковали стать бездомными. Рынок аренды также утратил привлекательность. Затраты растут, и покупка жилья под сдачу становится все более бесполезной инвестицией.