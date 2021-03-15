Прямой эфир

Жители Вашингтона вышли на акцию протеста. Вот чего они добиваются

15 марта 2021 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Жители Вашингтона устроили акцию протеста против ограждения, установленного вокруг здания Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники, которые пришли целыми семьями, хотели показать властям, что ограждение нарушает привычный уклад жителей американской столицы.

Жители Вашингтона вышли на акцию протеста. Вот чего они добиваются-1

Ранее металлический забор высотой два метра с колючей проволокой требовали убрать и конгрессмены. Они даже направили письмо с просьбой спикеру Палаты представителей. Политики заявили, что Конгрессу нужно перестать скрываться от общества. Кроме того, авторы письма потребовали отпустить всех военнослужащих Национальной гвардии США, охраняющих город.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турция вводит обязательные анкеты для туристов. Для чего они нужны?
15 марта 2021 07:47

Турция вводит обязательные анкеты для туристов. Для чего они нужны?

«Нет диктатуре» и «Долой карантин!» В Гааге акция протеста закончилась жёсткими разгонами
15 марта 2021 07:42

«Нет диктатуре» и «Долой карантин!» В Гааге акция протеста закончилась жёсткими разгонами

«Как мы пережили локдаун». Основательница танцевальных школ в Германии показала, что изменилось в её работе во время карантина
14 марта 2021 19:51

«Как мы пережили локдаун». Основательница танцевальных школ в Германии показала, что изменилось в её работе во время карантина