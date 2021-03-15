Жители Вашингтона вышли на акцию протеста. Вот чего они добиваются

Новости США. Жители Вашингтона устроили акцию протеста против ограждения, установленного вокруг здания Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее металлический забор высотой два метра с колючей проволокой требовали убрать и конгрессмены. Они даже направили письмо с просьбой спикеру Палаты представителей. Политики заявили, что Конгрессу нужно перестать скрываться от общества. Кроме того, авторы письма потребовали отпустить всех военнослужащих Национальной гвардии США, охраняющих город.