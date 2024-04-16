Жители Тбилиси собрались на акцию протеста против закона об иноагентах

Акция протеста у здания парламента Грузии. В центре Тбилиси большое количество людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступили против закона об иностранных агентах. О столкновениях протестующих с полицией сообщили правоохранители. По их данным, 14 участников протеста задержаны. Накануне во время дискуссии насчет законопроекта об иностранных агентах в грузинском парламенте произошла драка между депутатами.