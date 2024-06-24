Жители Сингапура помогают властям ликвидировать разлив нефти у берегов страны

Напомним, он произошел в результате столкновения двух грузовых судов в морском терминале на юге страны. Местные жители не остались в стороне от беды и активно помогают в очистке береговой линии. Чтобы ограничить дальнейший разлив нефти, рабочие уже проложили около полутора тысяч метров нефтепоглощающих бонов. Власти заявили, что в определенных районах планируется установить дополнительные заграждения.