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Жители Сингапура помогают властям ликвидировать разлив нефти у берегов страны

24 июня 2024 09:35
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Власти Сингапура стараются как можно скорее ликвидировать разлив нефти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Сингапура помогают властям ликвидировать разлив нефти у берегов страны-1

Напомним, он произошел в результате столкновения двух грузовых судов в морском терминале на юге страны. Местные жители не остались в стороне от беды и активно помогают в очистке береговой линии. Чтобы ограничить дальнейший разлив нефти, рабочие уже проложили около полутора тысяч метров нефтепоглощающих бонов. Власти заявили, что в определенных районах планируется установить дополнительные заграждения.

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