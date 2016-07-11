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Жители Санта-Клариты в США бегут из города из-за лесных пожаров

11 июля 2016 07:33
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Новости США. В Калифорнии массово эвакуируют население из-за лесных пожаров. В большой опасности город Санта-Кларита близ Лос-Анджелеса. Отсюда в безопасные места выехали около 2000 жителей.

С огнём в окрестностях города сражаются более 200 пожарных. Трое из них при тушении получили ранения.

Огнеборцам буквально приходится бороться с природой. В регионе чрезвычайно сухая и ветреная погода. А сложный рельеф местности не позволяет задействовать всю необходимую спецтехнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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