Жители польского города Мястко вышли на протест против закрытия единственной в районе больницы

Кризис в польском здравоохранении достиг критической фазы. Из‑за недостатка финансирования в стране закрывают медучреждения – как это произошло в городе Мястко. Там более 11 тысяч жителей остались без единственной в районе больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждение прекратило прием пациентов из‑за долгов, которые превысили 40 миллионов злотых – или более 9 миллионов евро. Подано заявление о банкротстве. В знак протеста сотни людей вышли на молчаливый марш.