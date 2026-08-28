Жители польского города Мястко вышли на протест против закрытия единственной в районе больницы

Кризис в польском здравоохранении достиг критической фазы. Из‑за недостатка финансирования в стране закрывают медучреждения – как это произошло в городе Мястко. Там более 11 тысяч жителей остались без единственной в районе больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медучреждение прекратило прием пациентов из‑за долгов, которые превысили 40 миллионов злотых – или более 9 миллионов евро. Подано заявление о банкротстве. В знак протеста сотни людей вышли на молчаливый марш.
Этот марш – марш молчания, выражение нашей печали, горя и гнева. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как больница, построенная в 1809 году, превращается в прах. Наши родители и бабушки с дедушками покупали строительные блоки для этой больницы. Сегодня ее нет. Мы не можем с этим смириться.
Жителей возмутило, что их не предупредили о закрытии больницы. Руководство просто вывесило список медучреждений, где ведут прием врачи. Причем ближайшая поликлиника находится в 40 километрах. Многие жители не смогут получить медпомощь в экстренной ситуации.