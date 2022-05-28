Жители Польши не верят, что правительство справится с кризисом. Вот результаты соцопроса

Новости Польши. Жители Польши уверены, что правительство не справится с экономическими вызовами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно результатам проведенного социсследования, подавляющее большинство не рассчитывает на результативность властей. Об этом высказались порядка 70 % опрошенных.

Не сомневаются в мерах, принятых правительством в отношении инфляции, только 17 % респондентов. Еще 15 % не определились с ответом.

Данные опроса показали, что доверие к власти у поляков подорвано. Ранее власти Польши снизили НДС на продукты питания и топливо. Однако это пока не смогло сдержать инфляцию. По прогнозам экспертов, летом она достигнет пика, после чего останется на том же уровне.

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