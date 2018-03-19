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Жители покинули свои дома и укрывались в убежищах: Мадагаскар накрыл сильный шторм

19 марта 2018 11:44
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Новости Мадагаскара. Не менее 17 человек стали жертвами тропического шторма, обрушившегося на восточную часть Мадагаскара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители покинули свои дома и укрывались в убежищах: Мадагаскар накрыл сильный шторм-1

О пострадавших пока ничего не сообщается. Свыше 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Скорость ветра достигала 85 километров в час, а при порывах – 120.

Жители покинули свои дома и укрывались в убежищах: Мадагаскар накрыл сильный шторм-4

Десятки зданий оказались разрушены поваленными деревьями. Заблокированы многие дороги. К ликвидации последствий уже приступили специалисты.

Жители покинули свои дома и укрывались в убежищах: Мадагаскар накрыл сильный шторм-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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