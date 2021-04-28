Прямой эфир

Жители Перу в общественных местах теперь обязаны носить сразу две маски

28 апреля 2021 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рост числа зараженных, ограничения и новые штаммы. Мир продолжает борьбу с пандемией. По данным ВОЗ, за прошлую неделю заболеваемость вирусом выросла на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Перу в общественных местах теперь обязаны носить сразу две маски-1

Крайне сложная эпидобстановка в Индии. Жители часами, а то и днями стоят за бесплатными баллонами с кислородом. Больницы переполнены. Страны друг за другом приостанавливают авиасообщение с республикой. По мнению специалистов, молниеносный рост числа заболевших там может быть связан с проведением массовых мероприятий, которые усилили распространение новой мутации вируса.   

Жители Перу в общественных местах теперь обязаны носить сразу две маски-4

Случаи заражения индийским штаммом зафиксированы в Швеции, Великобритании, Дании и Норвегии. На фоне тревожной статистики ряд государств усиливают карантинные меры. Так, в Перу в общественных местах жители теперь обязаны носить сразу две маски. В Финляндии тем временем отменили режим ЧП.   

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек
28 апреля 2021 08:45

В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек

Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?
27 апреля 2021 12:11

Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов
27 апреля 2021 11:58

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов