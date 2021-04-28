Жители Перу в общественных местах теперь обязаны носить сразу две маски

Рост числа зараженных, ограничения и новые штаммы. Мир продолжает борьбу с пандемией. По данным ВОЗ, за прошлую неделю заболеваемость вирусом выросла на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крайне сложная эпидобстановка в Индии. Жители часами, а то и днями стоят за бесплатными баллонами с кислородом. Больницы переполнены. Страны друг за другом приостанавливают авиасообщение с республикой. По мнению специалистов, молниеносный рост числа заболевших там может быть связан с проведением массовых мероприятий, которые усилили распространение новой мутации вируса.