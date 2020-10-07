Жители Мексики заколачивают окна фанерой и запасаются продуктами. К побережью приближается ураган «Дельта»

Новости Мексики. Мощный ураган «Дельта» приближается к мексиканскому побережью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему уже присвоена четвертая категория и по мере продвижения тайфун набирает силу. Скорость порывов ветра достигает 280 километров в час. По прогнозам специалистов стихия обрушится на берег южнее города Пуэрто-Морелос.

Пока есть время, местные жители активно готовятся к приходу непогоды. Люди закупаются продуктами, водой и предметами первой необходимости. Окна заколачивают фанерой. В стране уже подготовили более 80 убежищ для размещения тысяч жителей из потенциально уязвимых районов.