Прямой эфир

Жители Мексики заколачивают окна фанерой и запасаются продуктами. К побережью приближается ураган «Дельта»

07 октября 2020 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Мощный ураган «Дельта» приближается к мексиканскому побережью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему уже присвоена четвертая категория и по мере продвижения тайфун набирает силу. Скорость порывов ветра достигает 280 километров в час. По прогнозам специалистов стихия обрушится на берег южнее города Пуэрто-Морелос.

Жители Мексики заколачивают окна фанерой и запасаются продуктами. К побережью приближается ураган «Дельта»-1

Пока есть время, местные жители активно готовятся к приходу непогоды. Люди закупаются продуктами, водой и предметами первой необходимости. Окна заколачивают фанерой. В стране уже подготовили более 80 убежищ для размещения тысяч жителей из потенциально уязвимых районов.

Жители Мексики заколачивают окна фанерой и запасаются продуктами. К побережью приближается ураган «Дельта»-4

На Юкатан были направлены пять тысяч военнослужащих для оказания помощи населению и ликвидации возможных последствий удара стихии.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов
07 октября 2020 13:01

В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии
07 октября 2020 10:45

Мир накрыла вторая волна коронавируса. Европейский рекорд – у Латвии

В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение
07 октября 2020 10:33

В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение