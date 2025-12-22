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Жители Магдебурга обвинили власти в недостаточном обеспечении безопасности на новогодних ярмарках

22 декабря 2025 05:55
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«Лживый канцлер, уходи!» – так в Магдебурге встретили главу правительства. Накануне Фридрих Мерц прибыл на поминальную службу по жертвам прошлогоднего теракта на Рождественской ярмарке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Магдебурга обвинили власти в недостаточном обеспечении безопасности на новогодних ярмарках-2

В конце декабря 2024-го беженец из Саудовской Аравии направил автомобиль на толпу в Магдебурге. Погибли шесть человек, среди них ребенок, более 300 получили ранения. По мнению жителей города, трагедия стала провалом политики безопасности Евросоюза. В 2025 году в преддверии праздников людные улицы европейских городов охраняются усиленно. Несмотря на принятые меры, умышленные наезды продолжаются.

# Германия

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