«Лживый канцлер, уходи!» – так в Магдебурге встретили главу правительства. Накануне Фридрих Мерц прибыл на поминальную службу по жертвам прошлогоднего теракта на Рождественской ярмарке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце декабря 2024-го беженец из Саудовской Аравии направил автомобиль на толпу в Магдебурге. Погибли шесть человек, среди них ребенок, более 300 получили ранения. По мнению жителей города, трагедия стала провалом политики безопасности Евросоюза. В 2025 году в преддверии праздников людные улицы европейских городов охраняются усиленно. Несмотря на принятые меры, умышленные наезды продолжаются.