Жители Латвии выступают за переход к всеобщему военному призыву

Больше трех четвертей жителей Литвы – 76,3% – выступили за переход к всеобщему военному призыву. Данные приводит ТАСС со ссылкой на исследовательский центр Norstat по заказу ассоциации Visuotine gindyba («Всеобщая оборона»).

Глава организации Томас Годляускас озвучил результаты: абсолютное большинство респондентов хочет отказаться от нынешней выборочной системы в пользу обязательной службы для всех. При этом 23% опрошенных предпочли бы сохранить действующий порядок, а 14,5% – вообще отказаться от призыва и перейти к профессиональной армии. Сейчас Литва не способна принять всех военнообязанных из-за нехватки инфраструктуры, поэтому кандидатов отбирают случайным образом – через компьютерную лотерею.

Срочную службу в Литве первоначально отменили в 2008 году, но в 2015-м вернули – формально на пять лет для создания резерва. Позже парламент сделал призыв постоянным, а теперь на повестке стоит вопрос о его всеобщем характере. Исследование охватило 1 501 человека и проводилось в августе 2026 года.