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Жители Канады выступают против членства страны в НАТО

09 апреля 2024 07:42
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Жители Канады выступают против членства страны в НАТО. В Торонто группа активистов устроила пикет перед Генеральным консульством США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Канады выступают против членства страны в НАТО-1

Демонстранты призывали канадское правительство выйти из-под американского влияния и проводить самостоятельную, а главное – мирную политику. Люди считают, что траты на военные нужды лучше отправлять на реализацию социальных программ. Митингующие потребовали прекратить финансирование НАТО, так как, по их мнению, организация стала источником многих бед в мире.

Жители Канады выступают против членства страны в НАТО-4

Хелен Кеннеди, сопредседатель ассоциации «За мир и солидарность» Торонто (Канада):
НАТО –  худшая организация, которая стоит на пути к миру во всем мире. Во всех странах в Южной Америке, в Африке, в Европе они являются поджигателями войны. Они хотят, чтобы война кормила военно-промышленный комплекс, чтобы выпускаемое ими оружие приносило прибыль, превосходящее чье-либо воображение. Для этого им и нужны войны, чтобы продолжать создавать это богатство. НАТО не заботится о людях, людях, которые живут на землях, в которые они вторгаются.

Это далеко не первый такой протест в Канаде. Митинги и демонстрации против участия в НАТО продолжаются уже на протяжении нескольких лет во всех городах страны. Но пока желаемых результатов это не принесло.

# Акции протеста

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