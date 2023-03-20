Жители Калифорнии получили срочные оповещения об эвакуации

Новости США. Калифорния испытывает одно из крупнейших в истории стихийных бедствий. Юг штата страдает от сильных наводнений, которые приобретают угрожающий масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за разлива рек, вызванных непрекращающимися ливнями, затопленными оказались десятки округов. Под водой сотни дорог и тысячи застрявших на них машин. Десятки тысяч местных жителей получили срочные оповещения об эвакуации. По словам метеорологов, циклон такой силы бывает раз в столетие. А на север штата обрушились аномальные для марта снегопады. Местами там выпало до 2,5 метра снега. Местные власти боятся, что его таяние также вызовет масштабные наводнения.