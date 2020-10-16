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Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса

16 октября 2020 13:01
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Новости Израиля. Столкновениями с полицией завершилась очередная акция протеста в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса-1

Тысячи людей вновь вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других крупных городов. Граждане недовольны тем, как власти справляются с кризисной ситуацией из-за коронавируса. Они устали от ограничений и требуют отмены локдауна.

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса-4

Демонстранты блокировали дороги, поджигали покрышки и бросались на полицейских. Стражи порядка применили силу. Особо агрессивных митингующих задержали.

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса-7

C 18 сентября в стране был повторно введен общенациональный карантин. Школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов, закрыты. Израильтянам запрещено удаляться от дома на расстояние больше километра. Первый этап смягчения ограничений начнется в воскресенье, 18 октября. О таком решении сообщили в израильской правительственной комиссии по предупреждению распространения коронавируса. Полностью вывести страну из изоляции планируется в течение нескольких недель.

Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса-10

Из-за локдаунов экономика страны находится в состоянии рецессии, а уровень безработицы превысил 11 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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