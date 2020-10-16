Жители Израиля требуют отмены локдауна из-за коронавируса

Тысячи людей вновь вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других крупных городов. Граждане недовольны тем, как власти справляются с кризисной ситуацией из-за коронавируса. Они устали от ограничений и требуют отмены локдауна.

C 18 сентября в стране был повторно введен общенациональный карантин. Школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов, закрыты. Израильтянам запрещено удаляться от дома на расстояние больше километра. Первый этап смягчения ограничений начнется в воскресенье, 18 октября. О таком решении сообщили в израильской правительственной комиссии по предупреждению распространения коронавируса. Полностью вывести страну из изоляции планируется в течение нескольких недель.