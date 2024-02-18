Новости Германии. Жители Германии не согласны с приоритетами правительства. Активисты выступили против конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники шествия призывали прекратить накачивать Украину оружием и инициировать мирные переговоры. Люди устали от того, что власти действуют в интересах других стран, а не собственных граждан. В частности, тратят огромные деньги на помощь Киеву, в то время когда поддержка так необходима рабочим многих отраслей Германии.