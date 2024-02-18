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Жители Германии призывают прекратить накачивать Украину оружием – в стране проходят акции протеста

18 февраля 2024 07:42
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Новости Германии. Жители Германии не согласны с приоритетами правительства. Активисты выступили против конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии призывают прекратить накачивать Украину оружием – в стране проходят акции протеста-1

Участники шествия призывали прекратить накачивать Украину оружием и инициировать мирные переговоры. Люди устали от того, что власти действуют в интересах других стран, а не собственных граждан. В частности, тратят огромные деньги на помощь Киеву, в то время когда поддержка так необходима рабочим многих отраслей Германии.

Жители Германии призывают прекратить накачивать Украину оружием – в стране проходят акции протеста-4

Критика из уст тысяч активистов доносилась не только в адрес официального Берлина, но и еврочиновников, а также НАТО. Отметим, на время проведения конференции в Мюнхене усилили меры безопасности. Однако это не помешало жителям провести манифестацию.

# Акции протеста # Новости Германии

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