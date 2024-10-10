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Жители Германии боятся повышения стоимости жизни и наплыва мигрантов

10 октября 2024 06:23
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Экономический кризис и социальные проблемы в Германии. По данным исследования, сейчас немцы больше всего боятся наплыва мигрантов и повышения стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии боятся повышения стоимости жизни и наплыва мигрантов-2

Правительство ФРГ долгое время просто игнорировало фундаментальные проблемы с беженцами, и сейчас в этой сфере срочно требуются политические решения, которые не увеличат напряжение в обществе. А зацикленность Берлина на военной сфере убила экономический рост и привела производство к стагнации. Это вызвало повышение инфляции и рост стоимости товаров.

# Кризис в ЕС

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