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Жители Евросоюза все чаще садятся на вынужденную диету

12 июля 2023 20:44
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Жители Евросоюза все чаще садятся на вынужденную диету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Евросоюза все чаще садятся на вынужденную диету-1

Данные статистики показывают, что живущих за чертой бедности европейцев все больше. Покупка качественных продуктов доступна далеко не всем. В антилидерах – Румыния, Болгария и Словакия. Жители этих стран чаще остальных отказываются от мяса и рыбы. Высокая стоимость жизни вынуждает людей менять пищевые привычки. Годовая инфляция в ЕС достигла самого высокого уровня за всю историю.

# Экономический кризис # Фотофакт

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