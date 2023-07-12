Жители Евросоюза все чаще садятся на вынужденную диету

Данные статистики показывают, что живущих за чертой бедности европейцев все больше. Покупка качественных продуктов доступна далеко не всем. В антилидерах – Румыния, Болгария и Словакия. Жители этих стран чаще остальных отказываются от мяса и рыбы. Высокая стоимость жизни вынуждает людей менять пищевые привычки. Годовая инфляция в ЕС достигла самого высокого уровня за всю историю.