Жители Чехии опасаются оказаться на пороге нищеты

Жители Чехии уверены, что за год стали намного беднее. Это доказывают данные соцопроса, который провело Национальное агентство маркетинговых исследований. Как выяснилось, в сильном ухудшении финансового положения уверен каждый третий житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

56 % опрошенных признались, что за последний год вынуждены были сильно сократить свои расходы. Люди откладывают на покупку одежды и обуви, экономят на продуктах питания и тратах на отпуск. Более 40 % респондентов рассказали, что больше не выделяют деньги на развлечения и посещение ресторанов и кафе. Еще 13 % выразили опасение, что через год могут оказаться на пороге нищеты.

Основными причинами стали высокая инфляция и падение реальных доходов, а значительная часть семей испытывает трудности с накоплениями. К наиболее уязвимым группам с низкими доходами относятся родители-одиночки, семьи с детьми и жители регионов с высоким уровнем безработицы.