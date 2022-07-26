Жители Африки и Азии больше всех рискуют остаться без еды

Больше всех рискуют остаться без еды жители Африки и Азии. Но и развитые страны уже столкнулись с дефицитом некоторых продуктов. Например, подсолнечного масла. Помимо этого, стремительное подорожание энергоносителей вызвали резкий рост цен на продовольствие. Усугубляют эту ситуацию перебои в логистике и незаконные экономические санкции. Ограничения ЕС в отношении Беларуси и России привели к тому, что поставки минеральных удобрений на мировой рынок сократились почти наполовину. Помимо того что возникший дефицит взвинтил их стоимость, он поставил под угрозу урожай будущего года. Все это автоматически ведет к еще большему подорожанию продуктов питания и их нехватке.