Прямой эфир

Жители Африки и Азии больше всех рискуют остаться без еды

26 июля 2022 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пик продовольственного кризиса в мире придется на осень-зиму. По мнению экспертов, к голоду на планете ведет политическая и экономическая нестабильность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Африки и Азии больше всех рискуют остаться без еды-1

Больше всех рискуют остаться без еды жители Африки и Азии. Но и развитые страны уже столкнулись с дефицитом некоторых продуктов. Например, подсолнечного масла. Помимо этого, стремительное подорожание энергоносителей вызвали резкий рост цен на продовольствие. Усугубляют эту ситуацию перебои в логистике и незаконные экономические санкции. Ограничения ЕС в отношении Беларуси и России привели к тому, что поставки минеральных удобрений на мировой рынок сократились почти наполовину. Помимо того что возникший дефицит взвинтил их стоимость, он поставил под угрозу урожай будущего года. Все это автоматически ведет к еще большему подорожанию продуктов питания и их нехватке.  

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с национальным праздником
26 июля 2022 08:28

Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с национальным праздником

В Калифорнии горят древнейшие парки – выжжено 6000 гектаров
26 июля 2022 08:26

В Калифорнии горят древнейшие парки – выжжено 6000 гектаров

Латвии предложили ввести режим чрезвычайного положения
26 июля 2022 08:25

Латвии предложили ввести режим чрезвычайного положения