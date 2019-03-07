Жители Афин требуют запретить стройку возле Акрополя

Новости Греции. Более 10 тысяч жителей Афин написали петицию с требованием запретить строительство многоэтажных отелей возле Акрополя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие здания заслоняют Священную скалу и, по мнению общественности, портят живописный вид ландшафта. Кроме этого, дома, из которых ранее можно было увидеть величественный Парфенон, обесцениваются.