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Жители Афин требуют запретить стройку возле Акрополя

07 марта 2019 12:04
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Новости Греции. Более 10 тысяч жителей Афин написали петицию с требованием запретить строительство многоэтажных отелей возле Акрополя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Афин требуют запретить стройку возле Акрополя-1

Высокие здания заслоняют Священную скалу и, по мнению общественности, портят живописный вид ландшафта. Кроме этого, дома, из которых ранее можно было увидеть величественный Парфенон, обесцениваются.

Жители Афин требуют запретить стройку возле Акрополя-4

Власти страны приняли петицию афинян и сейчас рассматривают вопрос об изменении строительных норм в исторических местах столицы.

# Акции протеста # Фотофакт

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