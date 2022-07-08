Жителей спасали из затонувших зданий. В Колумбии из-за наводнений пострадали около 13 тысяч человек

Жителей буквально спасали из затонувших зданий. В одних районах уровень воды был по пояс, а в других люди могли перемещаться только с помощью лодки. Известно, что в результате непогоды пострадали около 13 тысяч человек. О смертельных случаях не сообщается. В районах, которые пострадали от дождей, объявлен красный уровень опасности из-за опасений новых наводнений.