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Жителей спасали из затонувших зданий. В Колумбии из-за наводнений пострадали около 13 тысяч человек

08 июля 2022 09:29
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Новости Колумбии. После проливных дождей тысячи домов в Колумбии оказались полностью затопленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей спасали из затонувших зданий. В Колумбии из-за наводнений пострадали около 13 тысяч человек-1

Жителей буквально спасали из затонувших зданий. В одних районах уровень воды был по пояс, а в других люди могли перемещаться только с помощью лодки. Известно, что в результате непогоды пострадали около 13 тысяч человек. О смертельных случаях не сообщается. В районах, которые пострадали от дождей, объявлен красный уровень опасности из-за опасений новых наводнений.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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