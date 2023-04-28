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Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы

28 апреля 2023 12:34
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Новости Молдовы. Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы. Об этом заявил премьер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы-1

По его словам, МВД готовит алгоритм действий при составлении полицейскими протокола и оформлении штрафа за данное нарушение. В какую сумму выльется ношение уже запрещенного Кишиневом символа, пока неизвестно. Власти пообещали сообщить об этом ближе к 9 Мая.  

Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы-4

В Молдове георгиевская ленточка оказалась вне закона около года назад. Теперь Конституционный суд признал это решение законным, правда, с рядом оговорок. За это его раскритиковали многие политики и гражданские активисты.  

# День Победы # Новости Молдовы # Фотофакт

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