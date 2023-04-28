Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Новости Молдовы. Жителей Молдовы будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы. Об этом заявил премьер страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, МВД готовит алгоритм действий при составлении полицейскими протокола и оформлении штрафа за данное нарушение. В какую сумму выльется ношение уже запрещенного Кишиневом символа, пока неизвестно. Власти пообещали сообщить об этом ближе к 9 Мая.