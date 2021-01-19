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Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

19 января 2021 10:04
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Антирекорды пандемии в Великобритании. Средний суточный показатель смертности в стране от COVID-19 на один миллион жителей стал самым высоким в мире за прошедшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок-1

В Королевстве также растет уровень заболеваемости. По данными британского Минздрава, пациентов с COVID-19 госпитализируют каждые 30 секунд.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок-4

Сложная эпидобстановка сохраняется в США. В Калифорнии число зараженных превысило отметку в 3 миллиона. Это первый американский штат с таким показателем заболеваемости.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок-7

Жителей Германии обяжут носить вместо простых масок респираторы с высокой степенью защиты.

Новые меры уже применили в Баварии. 24 января они вступят в силу. Ожидается, что подобное правило вскоре распространят и на всю страну.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок-10

В Швеции тем временем нарушителей карантинных ограничений решили штрафовать на сумму в 240 долларов. Жителям рекомендуют по возможности не пользоваться общественным транспортом, а также избегать посещения многолюдных мест.

# Коронавирус # Фотофакт

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