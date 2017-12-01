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Житель Китая придумал, как освободить себе место в метро

01 декабря 2017 13:24
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Новости Китая. Житель Китая использовал необычный способ, чтобы ему уступили место в метро.

На видео, опубликованном на Live Leak, можно увидеть, что мужчина упал на пол в середине вагона и начал изображать приступ. Испуганные пассажиры встали со своих мест, мужчина встал и занял освободившееся место.

Житель Китая придумал, как освободить себе место в метро-1

В сети не все поддержали поступок мужчины. Пользователи отметили, что он издевается над людьми, у которых может случиться приступ на самом деле.

Другие же отметили, что задумка неплохая, потому что иногда в метро хочется так сделать, чтобы присесть.

Недавно в сети появилось видео, где житель Китая кистью «исправляет» дорожную разметку (подробности здесь).

# Фотофакт # Необычное

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