Житель Казахстана рассказывает о возвращении порядка в стране: «Дороги открыли, магазины работают»

Новости Казахстана. В Казахстане оплакивают жертв народного противостояния. Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура ( подробнее здесь ). Ситуация в местах, где ранее происходили беспорядки, стабилизирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в стране почти порядок. В торговых центрах работают банкоматы, а в магазинах полно продуктов. Несмотря на просьбы правоохранителей остаться дома, людям не терпится вернуться к привычной жизни. Сегодня, 10 января, в центре казахстанского Актау, где еще недавно проходили митинги, уже гуляют мирные жители. Люди рады снова просто жить.