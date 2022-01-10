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Житель Казахстана рассказывает о возвращении порядка в стране: «Дороги открыли, магазины работают»

10 января 2022 07:33
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Новости Казахстана. В Казахстане оплакивают жертв народного противостояния. Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура (подробнее здесь). Ситуация в местах, где ранее происходили беспорядки, стабилизирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Житель Казахстана рассказывает о возвращении порядка в стране: «Дороги открыли, магазины работают»-1

В целом в стране почти порядок. В торговых центрах работают банкоматы, а в магазинах полно продуктов. Несмотря на просьбы правоохранителей остаться дома, людям не терпится вернуться к привычной жизни. Сегодня, 10 января, в центре казахстанского Актау, где еще недавно проходили митинги, уже гуляют мирные жители. Люди рады снова просто жить.  

Житель Казахстана рассказывает о возвращении порядка в стране: «Дороги открыли, магазины работают»-4

Дороги открыли, магазины работают, базар работает. Что еще надо? Все прекрасно.  

Ерлан Тургумбаев о ситуации в Казахстане: освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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