Житель Флориды сорвал джекпот и выиграл более 1,5 млрд долларов

Новости США. Житель Флориды сорвал джекпот. Участник лотереи выиграл более полутора миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13, 19, 20, 32 и 33 стали счастливыми числами для американца. Кто он, пока неизвестно. Возможно, имя везунчика в принципе не будут называть. Ведь последнее время, чтобы купить лотерейный билет, выстраивались огромные очереди. Всего в розыгрыше поучаствовали почти 44 миллиона человек. О победе мечтал каждый

Андреас Флоратос, участник лотереи:

О, если я выиграю… Я должен собраться с мыслями, понимаете. Это же такое событие. Я даже не могу сейчас думать о том, что я могу сделать со всеми этими деньгами.