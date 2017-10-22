«Жировка» в 2 раза больше пенсии: как жители украинского Чернигова пытаются решить коммунальные проблемы

Новости Украины. Кабинет министров анонсировал очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С октября примерно на 20% дорожает газ, за которым, судя по всему, подтянутся горячая вода и отопление, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Чернигов, как и большинство украинских городов, активно строился в 70-80-е годы прошлого столетия. За этими на первый взгляд благополучными фасадами, по мнению специалистов, кроется настоящая мина замедленного действия.

Инженерные сети и коммуникации, которым несколько десятилетий, не уделяли никакого внимания и уже начинают приходить в негодность. Дом по адресу Белого,18 в Чернигове – настоящая энциклопедия коммунальных проблем.

Татьяна Гапоненко, житель Чернигова (Украина):

Это началось буквально 2 месяца назад. Сначала было маленькое такое небольшое. А потом все больше и больше. У нас ЖЭК ничего не решает.

Пара месяцев по сравнению с годами, которыми не высыхает болото в подвале, жильцам кажутся мелочью. С невыносимым запахом в подъезде и грибком на стенах они уже практически смирились.

Ярослав Куц, начальник черниговского управления ЖКХ (Украина):

Везде говорится о том, что тот, кто является собственником квартиры, он является совладельцем дома и обязан принимать участие в проведении капитального ремонта.

Люди не готовы. Потому что исторически с Советского Союза все привыкли, что есть дом, есть государство, которое должно его ремонтировать. Но забывают одно, что во времена Советского Союза дом не был частной собственностью, дом был собственностью государства. Поэтому вопрос понимания, что собственность обязывает. Состояние жилфонда – главная проблема страны, но тратить бюджетные средства на ремонт частной собственности он, как госслужащий, не имеет права. Люди остаются один на один со своими самыми насущными проблемами.

Нина Иванова, житель Чернигова (Украина):

До нас горячая вода не приходит. У меня куча актов – 36 градусов температура воды горячей.

И снова Белого, 18. Три месяца людям пришлось жить фактически без горячей воды. Но счета все это время исправно приходили, как за качественно оказанную услугу. Ее пенсия в пересчете – чуть меньше 70 долларов. Месячная «жировка» в отопительный сезон – вдвое больше. Александр Добриян:

Как получается с пенсией в 1800 гривен оплатить 3000 коммунальных услуг?

Галина Кушнеренко, житель Чернигова (Украина):

Ну если бы не субсидии, не уплатили бы, конечно.

Без государственной помощи многим украинцам сегодня уже просто не выжить. Субсидии сдерживают лавину задолженностей населения перед поставщиками тепла, воды и газа. В жизни субсидии разделили жителей дома № 18 по улице Белого на 2 лагеря.

Максим Ткаченко, житель Чернигова (Украина):

Женщина из 1-го подъезда требует, чтобы вентили с горячей водой открывали как можно больше. Соответственно выходит, что сумма, которую мы должны будем платить, будет заоблачной. У нее субсидии, она, понятное дело, не будет платить. А у кого субсидий нет – хоть вешайтесь.

Понять можно и тех, кто пытается выжить на мизерную пенсию в холодной квартире, и тех, кто экономит, вкладывая деньги в ремонт и утепление. Лучше остальных сегодня здесь срабатывает правило джунглей: выживает сильнейший.

Олег Лысенко, житель Чернигова (Украина):

Никаких объяснений получить, откуда эта цифра, получить невозможно. Ответ очень простой: «Или плати, или мы тебе обрежем газ».

Олег Лысенко счел претензии поставщика незаконными и свои права потребителя все лето отстаивал в прямом смысле слова с оружием в руках. Когда винтовку изъяла полиция, мужчина отбивался кирпичами. Олег Лысенко:

Когда к вам в дом входит враг, что вы делаете? Вы его уничтожаете. Это система ограбления населения. На уровне правительства была заложена коррупционная составляющая, возможность жульничать с субсидиями. Потому что субсидии предоставляются адресно. В конце концов, Олег принял решение расторгнуть контракт и перешел на дрова. Судебных претензий к нему нет, а газ в доме теперь только в баллонах. Но возможность изменить то, что кажется неправильным, есть далеко не у каждого.

Михаил Игнатенко, житель Чернигова (Украина):

Не то, чтобы цены большие, нет работы, чтобы оплатить эти большие цены.