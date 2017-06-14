Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке

Новости Великобритании. В Западном Лондоне в многоэтажном жилом доме ночью произошел пожар. Как сообщает Daily Mail, пожарные пока не называют точное число жертв, но на данный момент известно, что 6 человек погибли. Более 600 жителей в 120 квартирах попали в огненную ловушку внутри 27-этажного дома. Служба скорой помощи Лондона сообщает, что более 50 пострадавших доставлены в больницы столицы Великобритании. Многие жители дома числятся пропавшими без вести. Пострадавшие заявляют, что в доме не работала система пожарного извещения. В одном материале мы собрали комментарии пострадавших и очевидцев лондонского пожара.

37-летний Майкл Парамарсиван спал на седьмом этаже дома, в котором произошел пожар. Вместе с ним была девушка Ханна и ее пятилетняя дочь Тея. Мужчина рассказал, что он проснулся от запаха дыма, но проигнорировал советы безопасности, которые предписывали оставаться внутри. Майкл решил выводить свою семью из здания. Майкл, жилец сгоревшего дома:

Был этот запах горящего пластика. Все спали, я осмотрел квартиру и услышал крик. Он становится все больше. Было очень много дыма и паники. При пожаре нам сказали постелить влажное полотенце под дверь и подождать час, прежде чем что-либо сделать. Но огонь был настолько агрессивным, если бы мы сделали это, то были бы мертвы. Я не стал ждать. Я слышал, что взорвался холодильник и от него начал распространяться огонь. Были крики, и мне сказали, что люди выпрыгивают из своих квартир. Огонь просто поднимался по облицовке здания. Это как обернуть человека в вату и бросить на огонь. У нас ничего не осталось, но мы живы. Я опустошен, потому что люди погибли. Сигналы тревоги не работали. Я буду злиться из-за этого, но сейчас я скорее в шоке.

Фото: AFP/GUILIO THUBUM

Жилец с 17-го этажа, который спасся от огня, рассказывает: «Мы с тетей увидели пожарные машины и посмотрели на улицу, чтобы увидеть, что происходит. Нигде не было пожарной сигнализации, потому что у нас нет какой-то интегрированной системы от огня. Я вышел в общую зону подъезда, чтобы посмотреть, двигаются ли лифты и суетятся ли соседи – ничего этого не было. Но я чувствовал запах дыма. Я вернулся в дом, выглянул в окно. Пришлось посмотреть вниз и увидеть, как огонь вспыхивает и очень быстро поднимается – планировка действительно воспламеняема. Дом вспыхнул как спичка».

Как стало известно, многие жители дома выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Очевидец Самира Ламрани заявила, что увидела, как женщина пытается спасти ребенка, выбросив его из окна девятого или десятого этажа, чтобы присутствующие ниже словили его. По словам женщины, «люди начали появляться в окнах, отчаянно стуча и крича. Окна были слегка приоткрыты, та женщина жестом намекала, что она собирается бросить своего ребенка, чтобы кто-то смог его поймать. Один мужчина побежал вперед и сумел схватить ребенка».

Фото: AFP/NATALIE OXFORD

Самира Ламрани добавила, что «видела людей со всех сторон, которые успокаивали жильцов дома, говоря им, что сделано все возможное, что спасатели сейчас приедут, но, очевидно, на их лице был ужас». «Друг моей дочери сказал, что она заметила взрослого, который сделал какой-то самодельный парашют и попытался опустить себя из окна. Чем больше я поднимала глаза, тем больше таких людей было от этажа к этажу. Просто бесконечное число людей».

Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE

Жительница Лондона по имени Зара рассказывает, что она увидела, как женщина бросила своего сына, которому было около пяти лет, из окна пятого или шестого этажа. По словам женщины, с ребенком все в порядке. «Я думаю, он, наверное, сломал что-то и получил синяки. Я оставила свой телефон дома, поэтому вернулась за ним, но потом к дому не удалось подобраться, потому что огонь резко распространился и спасатели заблокировали дорогу. Это было похоже на сцену из голливудского фильма».

Зара добавляет, что «была еще одна женщина, кричащая, что ей нужно выбраться и спасти своего ребенка. Но мы, к сожалению, просто смотрели вверх. Мы ничего не могли сделать. Мы ничего не могли сделать». Очевидцы Самира и Тамара описывают, как их испугало, что люди выпрыгивают из горящего дома. Больше всего люди пытались спасти своих детей. Девушки отмечали, что около 200 пожарных работали в одночасье, чтобы справиться с огнем. Местная жительница Тамара описывала журналистам ночные события так: Тамара, очевидец:

«Около часа ночи моя мама позвонила мне и сказала, что что-то горит. Когда я добралась к дому, вся правая сторона здания была в огне. Мы слышали, как люди кричали «Помогите», поэтому я и мой брат вместе с жильцами этого района перебежали туда, где люди просто бросали своих детей, крича: «Спасите их».

Женщина добавляет, что «спасатели, скорая помощь и полиция ничего не могли сделать, потому что не могли войти. Они просто говорили людям оставаться там, где они есть, и что по возможности они придут за ними. Через 15 минут все было в огне, и в окнах дома повсюду стояли люди. Мы могли видеть, как огонь проникает в их дома и поглощает последнюю комнату, в которой они находились».

Одна из свидетельниц отметила, что «все чувствовали себя действительно беспомощными, потому что никто не мог добраться до них. Люди были напуганы, и они не знали, что делать. Это было очень грустно видеть. В огне оказались наши соседи и люди, с которыми мы выросли. В доме было много людей – детей, пожилых и инвалидов. Много жильцов пропали без вести».

Зейнаб Джафари, жилец дома объяснил: «Другого выхода кроме лестницы, где шел огонь, не было. Моя невестка и мой тесть застряли. Здание снаружи облицовано каким-то пластиком. По нему и распространился огонь. У нас с жильцами были собрания по вопросам проведения данных работ, мы беспокоились, что такое может случится».