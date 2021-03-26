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Жгли файеры, бросали в полицейских петарды. В Берлине не утихают протесты левых активистов

26 марта 2021 12:20
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Новости Германии. Горящие автомобили и пиротехника. На улицах Берлина не утихают протесты левых активистов. Сотни человек уже несколько дней устраивают в городе погромы, выступая таким образом против закрытия популярного у либералов бара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли файеры, бросали в полицейских петарды. В Берлине не утихают протесты левых активистов-1

Заведение работало незаконно. Договор аренды истек в 2019 году. Возмущенные радикалы жгли файеры, бросали в полицейских петарды, взрывали салюты и поджигали автомобили.

Жгли файеры, бросали в полицейских петарды. В Берлине не утихают протесты левых активистов-4

За нанесение ущерба имуществу, сопротивление и оскорбление правоохранителей, а также за другие правонарушения задержаны несколько десятков человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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