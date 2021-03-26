Жгли файеры, бросали в полицейских петарды. В Берлине не утихают протесты левых активистов

Новости Германии. Горящие автомобили и пиротехника. На улицах Берлина не утихают протесты левых активистов. Сотни человек уже несколько дней устраивают в городе погромы, выступая таким образом против закрытия популярного у либералов бара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заведение работало незаконно. Договор аренды истек в 2019 году. Возмущенные радикалы жгли файеры, бросали в полицейских петарды, взрывали салюты и поджигали автомобили.