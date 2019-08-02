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Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей

02 августа 2019 08:56
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Новости Хорватии. Жестокое убийство: в хорватском Загребе обнаружены тела шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей -1

Среди них женщина, четверо детей и мужчина. Все они были застрелены. На месте инцидента правоохранители обнаружили 7-месячного младенца с ранениями.   

Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей -4

Малыша доставили в больницу, где о нем позаботятся медики. Правоохранители подозревают в совершении преступления мужа убитой. Вероятнее всего, причиной стала ревность. Мужчина объявлен в розыск.   

Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей -7

Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей -9

# Убийство # Фотофакт

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