Жестокое убийство в Хорватии. Обнаружены тела 2 взрослых и 4 детей

Новости Хорватии. Жестокое убийство: в хорватском Загребе обнаружены тела шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них женщина, четверо детей и мужчина. Все они были застрелены. На месте инцидента правоохранители обнаружили 7-месячного младенца с ранениями.