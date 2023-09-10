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Жертвами землетрясения в Марокко стали около двух тысяч человек

10 сентября 2023 07:58
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Новости Марокко. Спасатели в Марокко продолжают разбор завалов после мощного землетрясения, жертвами которого стали около двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жертвами землетрясения в Марокко стали около двух тысяч человек-1

Число погибших может значительно возрасти. Еще ряд населенных пунктов в горах полностью отрезан от остального мира. При этом спустя почти сутки сотрудники спасательных служб продолжают извлекать выживших из-под завалов. А люди выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для жертв стихии. Предложили свою помощь и многие страны, в том числе Алжир, который, несмотря разрыв дипсвязей, пообещал открыть свое воздушное пространство для гуманитарных рейсов. 

Жертвами землетрясения в Марокко стали около двух тысяч человек-4

Напомним, землетрясение магнитудой 6.8 в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет. На этом фоне король Марокко объявил трехдневный траур. В течение этого времени флаги в стране будут приспущены. 

# Землетрясение # Фотофакт

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