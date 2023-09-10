Жертвами землетрясения в Марокко стали около двух тысяч человек

Новости Марокко. Спасатели в Марокко продолжают разбор завалов после мощного землетрясения, жертвами которого стали около двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Марокко. Спасатели в Марокко продолжают разбор завалов после мощного землетрясения, жертвами которого стали около двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число погибших может значительно возрасти. Еще ряд населенных пунктов в горах полностью отрезан от остального мира. При этом спустя почти сутки сотрудники спасательных служб продолжают извлекать выживших из-под завалов. А люди выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для жертв стихии. Предложили свою помощь и многие страны, в том числе Алжир, который, несмотря разрыв дипсвязей, пообещал открыть свое воздушное пространство для гуманитарных рейсов.
Напомним, землетрясение магнитудой 6.8 в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет. На этом фоне король Марокко объявил трехдневный траур. В течение этого времени флаги в стране будут приспущены.