Жертвами обрушения моста во Флориде стали четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются

Новости США. В американской Флориде на месте обрушения строящегося моста продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь спасателям оказывают кинологи со специально обученными собаками. На данный момент известно о четырех погибших. Еще девять человек специалисты извлекли из-под завалов. Недостроенный мост весом в 950 тонн рухнул 15 марта вечером. Конструкция упала на проезжающие автомобили.