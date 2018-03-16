Жертвами обрушения моста во Флориде стали четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются

Новости США. В американской Флориде на месте обрушения строящегося моста продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американской Флориде на месте обрушения строящегося моста продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь спасателям оказывают кинологи со специально обученными собаками. На данный момент известно о четырех погибших. Еще девять человек специалисты извлекли из-под завалов.
Недостроенный мост весом в 950 тонн рухнул 15 марта вечером. Конструкция упала на проезжающие автомобили.
На строительство моста потрачено 14 миллионов долларов. По проекту, переправа должна выстоять даже при пятибалльном урагане и прослужить около века.