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Жертвами обрушения моста во Флориде стали четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются

16 марта 2018 08:42
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Новости США. В американской Флориде на месте обрушения строящегося моста продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами обрушения моста во Флориде стали четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются-1

Помощь спасателям оказывают кинологи со специально обученными собаками. На данный момент известно о четырех погибших. Еще девять человек специалисты извлекли из-под завалов.

Недостроенный мост весом в 950 тонн рухнул 15 марта вечером. Конструкция упала на проезжающие автомобили.

Жертвами обрушения моста во Флориде стали четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются-4

На строительство моста потрачено 14 миллионов долларов. По проекту, переправа должна выстоять даже при пятибалльном урагане и прослужить около века.

# Фотофакт # Несчастный случай

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