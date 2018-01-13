Жертвами небывалых снегопадов в Японии стали 2 человека, около 20 пострадали

По данным на этот час погибли как минимум два человека, около 20 пострадали.

Новости Японии. Рекордные снегопады в Японии привели к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах страны намело почти метр снега. Среднегодовая норма осадков превышена в 10 раз! Такие условия сразу отразились на транспортном сообщении – как наземном, так и воздушном. Везде перебои, многочисленные аварии. Из-за непогоды массово отменяют занятия в школах.