Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень память погибших почтят минутой молчания.
Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень память погибших почтят минутой молчания.
Согласно последним данным, непогода унесла жизни 36 человек. Более 120 жителей числятся пропавшими без вести.
В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы, расчищают дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.
Стихия привела к серьезным последствиям. Разрушены и повреждены сотни домов, затоплены автомобильные и железные дороги.
Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. Правительство Бельгии меж тем запросило финансовую помощь у Еврокомиссии.
Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии. Подробнее здесь.