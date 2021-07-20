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Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

20 июля 2021 08:57
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Новости Бельгии. В Бельгии объявлен общенациональный траур по жертвам одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень память погибших почтят минутой молчания.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур-1

Согласно последним данным, непогода унесла жизни 36 человек. Более 120 жителей числятся пропавшими без вести.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур-4

В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы, расчищают дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур-7

Стихия привела к серьезным последствиям. Разрушены и повреждены сотни домов, затоплены автомобильные и железные дороги.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур-10

Специалисты приступили к оценке нанесенного ущерба. Правительство Бельгии меж тем запросило финансовую помощь у Еврокомиссии.

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур-13

Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии. Подробнее здесь.

# Наводнение # Фотофакт

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