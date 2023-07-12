Жертвами муссонных дождей на севере Индии стали 40 человек

Новости Индии. 40 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии. Сотни туристов заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе нарушено движение автотранспорта. Обрушилось несколько мостов, пострадали жилые дома. В Дели зафиксирован 40-летний рекорд осадков за сутки.