Жертвами муссонных дождей на севере Индии стали 40 человек

Новости Индии. 40 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии. Сотни туристов заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. 40 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии. Сотни туристов заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В регионе нарушено движение автотранспорта. Обрушилось несколько мостов, пострадали жилые дома. В Дели зафиксирован 40-летний рекорд осадков за сутки.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ситуация ухудшится. Обычно сезон дождей приносит облегчение жителям Индии после изнуряющей летней жары. Вместе с тем это ежегодные бедствия и человеческие жертвы.