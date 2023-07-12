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Жертвами муссонных дождей на севере Индии стали 40 человек

12 июля 2023 07:02
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Новости Индии. 40 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии. Сотни туристов заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами муссонных дождей на севере Индии стали 40 человек-1

В регионе нарушено движение автотранспорта. Обрушилось несколько мостов, пострадали жилые дома. В Дели зафиксирован 40-летний рекорд осадков за сутки.

Жертвами муссонных дождей на севере Индии стали 40 человек-4

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ситуация ухудшится. Обычно сезон дождей приносит облегчение жителям Индии после изнуряющей летней жары. Вместе с тем это ежегодные бедствия и человеческие жертвы.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

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