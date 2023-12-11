Жертвами ближневосточного конфликта стали более 130 работников ООН

ООН не в состоянии защитить своих сотрудников в зоне конфликта. Беспомощность организации отметил ее генсек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь идет о секторе Газа. Жертвами ближневосточный конфликта стали более 130 работников ООН. Это крупнейшая гибель людей в истории организации, отметил Антониу Гуттериш. Напомним, всего палестино-израильское противостояние унесло жизни более 19 тысяч человек. Ожесточенные бои сторон продолжаются больше двух месяцев. Сейчас самой горячей точкой является город Хан-Юнис в южной части сектора Газа.