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Жертвами ближневосточного конфликта стали более 130 работников ООН

11 декабря 2023 14:59
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ООН не в состоянии защитить своих сотрудников в зоне конфликта. Беспомощность организации отметил ее генсек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами ближневосточного конфликта стали более 130 работников ООН-1

Речь в первую очередь идет о секторе Газа. Жертвами ближневосточный конфликта стали более 130 работников ООН. Это крупнейшая гибель людей в истории организации, отметил Антониу Гуттериш. Напомним, всего палестино-израильское противостояние унесло жизни более 19 тысяч человек. Ожесточенные бои сторон продолжаются больше двух месяцев. Сейчас самой горячей точкой является город Хан-Юнис в южной части сектора Газа.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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