В городе Шебекино в ходе атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом пишет РИА Новости.

«От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков», – написал он.

В результате атаки дрона были нанесены повреждения двум многоквартирным и двум частным домам, возникли пожары. Также один беспилотник попал в автобус в селе Салтыково и еще один дрон в легковой автомобиль в Петровке. Позднее ВСУ дважды подвергли обстрелу Шебекино, ранив двух людей.

Пограничные регионы РФ находятся под ежедневным обстрелом, и для защиты гражданского населения Москва создает санитарные зоны безопасности.