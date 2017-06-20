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Женат, четверо детей: что известно о человеке, направившего фургон в верующих в Лондоне

20 июня 2017 11:01
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Новости Великобритании. В Британии расследуют обстоятельства нового нападения на грузовике. Полиция Лондона назвала имя злоумышленника – это житель Кардифа 47-летний Даррен Осборн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женат, четверо детей: что известно о человеке, направившего фургон в верующих в Лондоне-1

Женат, четверо детей: что известно о человеке, направившего фургон в верующих в Лондоне-3

Женат, четверо детей: что известно о человеке, направившего фургон в верующих в Лондоне-5

Женат, четверо детей. С полицией ранее отношений не имел. Подробности – в видеоинформации.

# Фотофакт # Авария

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