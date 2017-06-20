Женат, четверо детей: что известно о человеке, направившего фургон в верующих в Лондоне

Новости Великобритании. В Британии расследуют обстоятельства нового нападения на грузовике. Полиция Лондона назвала имя злоумышленника – это житель Кардифа 47-летний Даррен Осборн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Британии расследуют обстоятельства нового нападения на грузовике. Полиция Лондона назвала имя злоумышленника – это житель Кардифа 47-летний Даррен Осборн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женат, четверо детей. С полицией ранее отношений не имел. Подробности – в видеоинформации.